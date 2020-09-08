أطباء بـ"قصر العيني" يستخرجون 6500 جنيه من معدة مواطن في 4 ساعات

تمكن أطباء بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني العام، من استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن أحد المواطنين خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 4 ساعات، بقيادة الدكتور عبد الرحمن مصطفى المعيد بقسم الجراحة العامة بطب القصر العيني.

وقال الدكتور لؤي الصباحي نائب قسم الجراحة، إن المريض وصل عن طريق أحد أقسام الشرطة يعاني من آلام شديدة في البطن، حيث تم عمل أشعة مقطعية أثبتت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات.

وأوضح الدكتور أنه جرى استخراج مبلغ 6500 جنيه، جزء منها من المعدة والباقي من فتحة الشرج، وأضاف ساخرًا "الموضوع كان صعب".

وأشار إلى أنه يتردد على المستشفى حالات عدة تبتلع عملات نقدية أو أشياء غريبة، لكنها لم تصل إلى هذه الحالة.

شارك في العملية المدرس المساعد دكتور عبد الرحمن مصطفى، وعدد من الأطباء وهم، دكتور مصطفى محمود والدكتور لؤي الصباحي والدكتورة هبه محمد.