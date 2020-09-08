لجنة هندسية تُعاين المنزل المنهار بالمحلة

أصدرالدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة، اليوم، لأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة موقع المنزل المنهار بمنطقه محب الكائنة بمدينة المحلة الكبرى حفاظا على أرواح السكان القاطنين بالمنازل المجاورة.

كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بانهيار منزلًا مكون من ثلاثة طوابق بشارع محب دون وقوع إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية ومباحث قسم أول ورجال حى أول إلى مكان الحادث، وتبين أن المنزل قديم و خالى من السكان.

من جانبه أكد المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول المحلة أن العقار خالي من السكان وآيل للسقوط، مشيرا إلي صدور قرار إزالة للمنزل يحمل رقم ١٢٣ لسنه ٢٠١٦ م فضلًا عن تحرير محضر أخر لورثة المنزل يحمل رقم ٢٠٠٧ لسنه ٢٠١٩ م لعدم تنفيذهم قرار الإزالة علي نفقتهم وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار لحين معاينة اللجنة الهندسية من الحي والتعرف على أسباب الانهيار، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.