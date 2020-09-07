محافظ الغربية: تسليم 3 عقود لتقنين التعديات على أراضي الدولة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوقيع وتسليم عدد 3 عقود لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، طبقا للقانون 144 لسنه 2017، وذلك ضمن الإجراءات السريعة التي تتبعها المحافظة لتقنين الأوضاع تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء . وأشار المحافظ أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ 1355 مواطن تم قبول عدد 1207 طلب ورفض عدد 146 طلب لعدم استيفاءهم الشروط الواردة بالقانون، وجار معاينة طلبين آخرين.

كما تم إرسال عدد 1197 طلبا للمساحة العسكرية للدراسة، وتم الموافقة منها على عدد 885 طلب ورفض 61 طلبا ومازال 251 طلب تحت الدراسة. وصرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن ما تم تحصيله حتى من تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 59 مليونا و362 ألف جنيه، حيث قام عدد 753 مواطن بسداد مقدم التعاقد. ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين بسرعة التقدم لتقنين أوضاعهم، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.