"س وج" للرد على أبرز تساؤلات عن التصالح في مخالفات البناء

رصدت "الوطن" من خلال "س وج"، عدد من النقاط عن أبرز تساؤلات المواطنين، حول قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 وهى كالتالي:

- ما موقف العقارات التى تم بناءها بعد إقرار قانون التصالح؟

ليس لها حق التصالح.

- ما الإزالات التى تتم حاليا رغم أن باب التصالح مفتوح لنهاية الشهر؟

الإزالات تتم لأي مبان مخالفة لاينطبق عليها قانون التصالح أو مخالفات تمت فى الفترة الأخيرة، ومن بينها المبنية على أملاك الدولة ولم يقنن الوضع.

- البدروم الذي تم بناؤه بارتفاع حوالي 3م فوق سطح الأرض بالقرى وكذا يعلوه دورين، هل يتم حساب البدروم من ضمن ارتفاع المبنى في هذه الحالة من عدمه عند البت في طلب التصالح؟

يتم حسابه

- عقار متاخم للاحوزة العمرانية دور أرضي وأول والدور الثاني عبارة عن أعمده فقط بدون حوائط أو سقف وبقدم للتصالح حاليا فهل تحسب الاعمده كدور كامل بدفع عنه غرامة تصالح أم لا؟

يتم احتساب الأعمدة دور كامل.

- من يرد على تساؤلات المواطنين وإشكاليات القانون؟

توجد لجنة بوزارة الإسكان فى حالة انعقاد دائم، منذ صدور القانون، وأى إشكالية يصدر لها كتاب دوري.

طلب التصالح يعطل أي أحكام

- ماذا يترتب على تقديم طلب التصالح؟

بمجرد التقدم بالطلب، تصدر شهادة بموجبها يتم إيقاف أو إرجاء للإجراءات القانونية، والغرامات الصادرة بحق المخالفة.

- أي سنوات تنطبق عليها التصالح؟

من عام 2008 حتى يوليو 2017 للعقارات المخالفة داخل الأحوزة العمرانية، ومن شهر إبريل 2018 للعقارات المخالفة خارج الحيز العمرانى.

- ماذا عن المخالفات قبل 2008؟

فى التطبيق العملى يتم إدخال المخالفات التى حدثت قبل 2008، وتم إقرار ذلك فى التعديل التشريعى لقانون التصالح.

وضع القرى

- ماذا عن القرى؟

القرى لم تكن مطالبة بترخيص إلا بعد صدور قانون البناء عام 2008، وبالتالى قبل عام 2008 هو بنى وفقا للتشريع القائم وقتئذ وليست مخالفة، وما حدث بعد قانون 119 لسنة 2008 يعتبر مخالفة، وبالتالى يتم التصالح معه ويتم استقبال كل الطلبات للتصالح مع مراعاة القرى.

من يقدم طلب التصالح

- من يقدم طلب التصالح؟

من حق المالك سواء للعقار أو بدروم أو أى شقة أو اتحاد الشاغلين إن وجد التقدم للتصالح أوتوكيل من يقدم التصالح.

عقوبة التخلف عن التصالح

- ما مصير من يتخلف عن التصالح؟

سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.

- هل لابد من وجود محضر مخالفة عند التقدم للتصالح؟

العبرة بأى مستند يثبت به تاريخ المخالفة قبل العمل بقانون 4 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء يقدمها سواء وصل كهرباء أو مياه أو غيرها.

حالات لا يجوز فيها التصالح

- حالات لايجوز فيها التصالح،ما هى؟

يحظر التصالح في الحالات التالية:

التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

يحظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون

يمنع التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل

يمنع التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

يحظر التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

رسوم الفحص

- ما رسوم فحص طلبات التصالح؟

تتنوع حسب المساحة والمكان وهى محددة كالتالي:

-المساحات حتى 250 مترا مربعا، يتمّ سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة، و125 جنيها في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 250 متراً مربعاً حتى 500 متر مربع يتمّ سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتمّ سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتمّ سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.

- المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتمّ سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها.

- المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.