"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وبخيته: ربنا يفرح الرئيس بأولاده

ظهرت السيدة المسنة، التي تصادف مرورها بأحد المواقع، في أثناء جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية بعد ظهر أمس، في شرق القاهرة، في مقطع فيديو جديد في أثناء نقلها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج بعدما أمر الرئيس السيسي بالاستجابة لمطالبها.

وتوجه شباب من حزب مستقبل وطن إلى منزل السيدة، الذين تحدثوا خلال مقطع الفيديو قائلين لها: "من بعد ما قابلتي الرئيس السيسي ووجه إننا نجيلك ونحققلك اللي أنت عاوزاه.. هنروح للمستشفى دلوقتي ومش هنسيبك غير لما نطمن عليكي"، لترد السيدة عليهم بالدعاء للرئيس السيسي قائلة: "ربنا يفرحه بولاده.. ندهلي وقال هاتوا الست اللي معدية.. ربنا يستركم ويحميكم مش هنعرفوا نزغرط قلبنا مكسور.. طول عمرنا في الشقى".

وأضافت السيدة المسنة، في الفيديو الثاني عقب وصولها المستشفى: "شكرًا يا سيادة الرئيس.. جابوني وودوني المستشفى.. ربنا يباركلك في عيالك ويكفيكم شر ولاد الحرام ويحميكم وينجيكم.. ريحوني وجابوني المستشفى ووقفوا معايا لحد ما دلوقتي بقيت نايمة على السرير.. ربنا يخليك".

كانت السيدة المسنة اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض، خلال لقائها به في أثناء مرورها بأحد المواقع، أثناء جولته التفقدية بعد ظهر اليوم، في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس، ومصر الجديدة ومدينة نصر.

واشتكت السيدة المسنة للرئيس، سوء حالتها الصحية، قائلة: "أنا تعبانة، عندي قلب وسكر وضغط وكبد"، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيلبي كل طلبات السيدة المتعلقة بعلاجها، بعدما قالت له: إن أحدًا لم يستجب لعلاجها، لترد عليه قائلةً: "والمصحف منتخباك"، وقال رئيس الجمهورية: "أنا مصدقك".

وحاولت السيدة المغادرة، بعد حديث الرئيس معها، لكن الأخير أصر على أن تستكمل حديثها قائلًا: "استني انتي عاوزة تمشي؟!"، ودعت السيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "إن شاء الله يراضيك".