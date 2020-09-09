أهم 10 معلومات عن التصالح في مخالفات البناء

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، بعدم مد التصالح في مخالفات البناء بعد يوم 30 سبتمبر، طرحت العديد من التساؤلات القرار، ومدى إمكانية تنفيذه.

التصالح نوع من أنواع تقنين أوضاع المخالفات وإيجاد حلول قانونية

وحسبما صرح المهندس المهندس علاء والي عضو مجلس النواب لـ"الوطن"، لابد من التذكير، بأهم 10 معلومات عن التصالح في مخالفات البناء، وهي على النحو التالي:

1- التصالح استثناء من الإزالة، لأن الأصل في مخالفة البناء هو الإزالة، وبموجب يسدد المخالف رسوم المخالفة، إذا تم قبول التصالح وبالتالي يتم تقنين وضعه.

2- آخر موعد ومهلة للتصالح، وتقنين الوضع هو 30 سبتمبر المقبل، ولن يكون هناك مد، للتصالح مطلقا، أي أنه لن يتم قبول طلبات أي طلبات بعد 30 سبتمبر ولا أي استثناءات.

3- أي مخالفة في قانون البناء سيتم إزالتها على الفور الآن، والقانون سيطبق على الجميع مهما كانت نسبة المخالفين.

4- عدد المخالفات في البناء تصل الى 3.5 مليون مخالفة.

5- قانون التصالح في مخالفات البناء به لجنة "التظلمات" يستطيع أي شخص أن يلجأ لها أن كان متظلم من قيمة التصالح.

6- سيتم قطع الخدمات عن الوحدات المخالفة أو إزالتها، بعد 30 سبتمبر في حالة عدم التصالح.

7- عقوبة قطع المرافق ستكون على العقارات التي لم تلون واجهة العمارة.

8- المالك الأصلي يجب عليه التصالح وأنه حال امتناعه عن التصالح يجب على من قاموا بشراء الشقق بالتصالح، والشخص المعني والمطالب بالتقدم لطلب تصالح على مخالفات البناء هو صاحب العقار، لكن في حالة هروبه أو عدم وجوده أو رفضة التصالح، أتاح القانون أن يقوم سكان العمارة سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي، التقدم بطلب للتصالح.

9- مواد قانون التصالح في مخالفات البناء خلت من أي نصوص تتعلق بإعفاء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، من رسوم التصالح، في مخالفات البناء، ولم تنص على أي استثناءات صراحة.

10- عدم صحة ما تردد حول استثناء ذوي الإعاقة من الرسوم، على غرار ما نصت عليه المادة 31 من القانون 10 لسنة 2018، من إعفاء ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الاشخاص ذوي الإعاقة، ويعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.