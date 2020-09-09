"أسواق الجملة": الموجة الحارة أتلفت 40% من المعروض بالأسواق

كشف تجار سوق 6 أكتوبر للجملة عن تلف نحو 40% من أصناف الخضر والفاكهة بالأسواق، نتيجة الموجة الحارة التى ضربت البلاد خلال الفترة الماضية، كما تسبب تراجع القوة الشرائية ونصيب الفرد من أصناف الخضر والفاكهة فى إهدار المزيد من تلك الأصناف.

وقال محسن الفيومى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، لـ«الوطن»، إن الموجة الحارة تسببت فى تلف عدد كبير من أصناف الخضر والفاكهة كونها من السلع سريعة التلف، وأشار إلى أن تاجر التجزئة أصبح يخفض فى الكميات المشتراة، نظراً لتراجع السحب وخوفاً من تلف البضاعة لديه فى ظل درجات الحرارة المرتفعة، ما أدى لزيادة حدة الركود فى أسواق الخضر والفاكهة. وأوضح رئيس الشعبة أن فصل الصيف تكثر فيه مشكلات الزراعة وتلف المحاصيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة الطماطم التى تعد الأكثر فى القائمة تلفاً، الأمر الذى يجعل التاجر يبيعها بأقل من التكلفة، ما أدى لقيام عدد كبير من الفلاحين بتركها فى الأرض وعدم حصادها تجنباً لمزيد من الخسائر رغم نضوجها. ولفت إلى أن هناك أزمة فى الثلاجات المركزية، حيث أدت قلتها إلى تكدس المنتجات الزراعية فى أوقات الذروة وسوء تصريفها وبيعها بأقل سعر وخسارة المزارع، وبالتالى خسائر كبيرة فى الكميات المنتجة.