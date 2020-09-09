"نشأت ووفاء" لم يتخلفا عن أى استحقاق انتخابي: "إحنا مش سلبيين.. وبنشارك لبناء دولة"

كانا أول الواصلين إلى لجنة المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، رغم أن منزلهما ليس قريباً من المقر الانتخابى، لكنهما أصرا على الحضور مبكراً ليشاركا فى أداء واجبهما تجاه الوطن ويدليان بصوتيهما فى انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ. نشأت صادق، البالغ من العمر 68 عاماً، مدير عام سابق بالتربية والتعليم، أكد أنه لم يتخلف فى يوم من الأيام عن المشاركة فى أى استحقاقات انتخابية منذ تم إدراج اسمه فى الكشوف الانتخابية، مؤكداً أنه لا يوجد بينه وبين أىّ من المرشحين صلة قرابة أو صداقه، لكنه أدلى بصوته لمن يستحق من المرشحين العشرة الذين يخوضون جولة الإعادة.

وأكد «صادق» أنه وزوجته لم يكونا فى يوم من الأيام سلبيين، ومن المفروض عليه التوجّه إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بصوته لمن يراه مناسباً، مؤكداً أن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية هى مشاركة فى بناء الدولة، ومصر تستحق منا الكثير، وقالت زوجته «وفاء»، البالغة من العمر 61 عاماً، موظفة سابقة بمكتب الخبراء، إنها تحرص وزوجها على التوجّه إلى صناديق الانتخابات بصفة مستمرة، ولا تتذكر أنها لم تذهب مرة إلى صناديق الانتخابات فى أى استحقاقات انتخابية.

وأكدت «وفاء» أن لديها ابناً يعمل فى دولة الإمارات، ويشارك كذلك فى أى استحقاقات انتخابية، سواء داخل البلاد أو خارجها، كما أن لديها ابنة مقيمة فى مدينة سوهاج، أدلت بصوتها فى إحدى اللجان بالمحافظة، وأشارت إلى أن مشاركتها فى الانتخابات واجب وطنى لن تتخلف عنه فى يوم من الأيام.