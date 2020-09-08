غنيم ساخرا من أيمن نور: اشترى فيلا في إسطنبول عشان يناضل من الجاكوزي

سخر وائل غنيم من تأييد الهارب أيمن نور لما سماه المقاول الهارب محمد علي تظاهرات يوم 20 سبتمبر، قائلًا: "أيمن نور شاري فيلا في إسطنبول عشان يناضل من الجاكوزي بتاعها عشان كده بيدعم دعوات التظاهر دي"، ضاحكًا: "كان لما بيكملني بيقولي حبيبي يا وائل بصوت حنين كده".

وأضاف "غنيم"، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن أيمن نور يؤيد هذه التظاهرات حتى لا يتوقف التمويل الخاص بقناة "الشرق"، "خايف من الممول القطري يقول دورهم انتهى ومبقاش ليهم تأثير، واللي بيدفع مسيره يزهق، وعاوز أقول لمحمد علي اعرف حجمك وانت بتتكلم".

ووجه "غنيم" حديثه للمقاول الهارب: "متعملش فيها رامبو وانت أبوجلمبو، اللي بتقول عليه 20 سبتمبر ده خيال أهبل تاخد عليه بالجزمة، اتعلم وبلاش تعمل فيها معلم، قاعد في إسبانيا وعاوز يحرك ثورة في دولة ثانية"، ساخرًا: "ما تيجي نعملها ونسميها ثورة بلا جماهير، ونعملها عشان خاطرك يا محمد يا علي، أهم حاجة تنبسط".

وتابع: "البلد مش حمل نقعد نلعب بيها وندوس على الزراير من غير ما نفهم، بتفتي في اللي مش فاهمة".