افتتاح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف، للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على فتح مصلى لأداء السيدات للصلاة به، اعتبارا من ظهر الثلاثاء المقبل، أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأوضح بيان الوزارة، على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق، ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، مع عدم فتح دورات السيدات، وبذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.