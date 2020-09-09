الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أسعار التصالح في المخالفات بالقليوبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ القليوبية رقم 668 لسنة 2020 بتخفيض سعر المتر المربع الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، بحسب ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 528 لسنة 2019 بشأن إعاده دراسة قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء؛ لتصبح على النحو التالي:

1- تخفض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكل الأسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على الا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

2- حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو الوارد والمبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على ألا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار الماثل.