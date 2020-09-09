8 تعليمات من الصحة للمديريات قبل السيول: توافر الدم وتجهيز الطواريء

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة خاطبت مديريات الصحة بالمحافظات، استعداداً لأي موجات سيول محتملة الفترة المقبلة.

وقال "مجاهد" في تصريحات لـ "الوطن"، إن مخاطبة الصحة للمديريات تضمنت مجموعة من التعليمات المشددة، تستعرضها " الوطن " في النقاط التالية:

1) توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية.

2) توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية.

3) زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف.

4) توافر عدد من الآسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

5) التأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة من الآشعة والمعمل وبنك الدم خلال فترة رفع الاستعداد للسيول.

6) جاهزية كافة أجهزة قسم الطواريء والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

7) تجهيز عدة فرق انتشار سريع بكافة المحافظات، لدعم المحافظات المجاورة عند الاحتياج مع توفير وسيلة انتقال مناسبة.

8) التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة المعنية مثل الطب العلاجي والطب الوقائي وهيئة الاسعاف وبنك الدم والادارة المركزية للشئون الصيدلية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية وهيئة التأميم الصحى وهيئة المستشفيات التعليمية .

وكانت "الوطن"، قد انفردت قبل أيام بنشر خطة السيول، التي أعدتها وزارة الصحة والسكان، لمواجهة أي سيول محتملة في الفترات المقبلة.

وأكدت الوزارة في خطتها، أن الهدف من هذه الخطة يتضمن تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين، ونقل المصابين إلى المستشفيات، وتقديم كل الخدمات والمساعدات الطبية اللازمة، فضلا عن الإشراف الكامل على علاج المصابين، لحين خروجهم معافين من المستشفيات، ومراكز العلاج.

وتضمنت خطة وزارة الصحة لمواجهة السيول، ثلاث مراحل تنفيذية وهي، مرحلة ما قبل الحدث، ومرحلة المواجهة والاستجابة للحدث، ومرحلة ما بعد الحدث.

وكانت السيول قد ضربت مدينة سانت كاترين يوم الأثنين الماضي، دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية ، وصرح محافظ البحر الأحمر وقتها، أنه تم فتح الطرق التي كانت مغلقة فى منطقة سفاجا كما تم طريق الشيخ فضل - قنا حفاظاً على حياة المواطنين.