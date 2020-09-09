حالة إيجابية بكورونا في شمال سيناء بعد "صفر إصابات" لأسبوع

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل المحافظة صفر إصابات بالفيروس طيلة أسبوع.

جرى حجز المصاب بالعزل بمستشفى العريش العام، بعد تاكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن المحافظة سجلت 112 حالة إيجابية، كما ازدادت حالات الشفاء لتصل إلى 370، إلى جانب تسجيل 25 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، ووجود حالة واحدة بالمستشفيات، إلى جانب 38 حالة عزل منزلي.

فيما ناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين، بضرورة الالتزام بالتعليمات وارتداء الكمامات، وعدم دخول الأماكن المزدحمة حفاظا على الصحة العامة.