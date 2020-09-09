البابا: كورونا أصاب الناس بالهلع.. والاعتداء على حياة الإنسان جريمة

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن السنة القبطية تسير عليها كل طقوس وقراءات السنة الكنسية، وهي في الأصل امتداد السنة المصرية القديمة أي السنة الزراعية بشهورها الأثنتي عشر متساوية الأيام، مشيرا إلى أنه بدأ هذا التقويم في عام 284 ميلاديا، وهي السنة التي اعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية، وصار زمنه أشد عصور الاضطهاد للمسيحية والمسيحيين في كل بلاد الإمبراطورية وإن كانت مصر لها النصيب الأكبر.

وأضاف البابا في افتتاحية العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة تحت عنوان "الأحد قادم"، أن الحياة عظية ثمينة من الله للإنسان والاعتداء على هذه العطية هو خطية وجريمة وإثم، موضحا أن المسيحيين في عصر دقلديانوس كانوا يكتبون عبارة "الأحد قادم" على جدران السجون.

وتابع البابا: "الناس في زماننا هذا يعيشون حياة يأس هادئ مع فقدان الرجاء والأمل في كثير من المواقف، وربما انتشار وباء كورونا عبر العالم كله خلال هذا العام أصاب الناس بالهلع والقلق والخوف مع فقدان الأمل، لذلك نحن نحتاج إلى جرعات من نفسية الشهداء حاملي الفرح والأمل والرجاء وهم يواجهون الموت".