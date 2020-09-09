5 أكاذيب للإخوان حول المساجد والأوقاف: بنينا 1200 مسجد في عهد السيسي

كانت المساجد محور صراع كبير بين جماعة الإخوان الإرهابية وأدواتها الإعلامية وأنصارها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سعت الجماعة لاستغلال ملف المساجد لنشر ادعاءات وأكاذيب لا علاقة لها بالواقع، واستغلت الجماعة أزمة كورونا لادعاء إغلاق المساجد، فيما استغلت إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء لزعم هدم بيوت الله.

من استغلال كورونا لمخالفات البناء.. أكاذيب الإخوان حول المساجد مستمرة

1- بدأت الجماعة في إثارة الفتن، في وقت مبكر، حينما قررت وزارة الأوقاف غلق المساجد في مارس الماضي، حيث نشر أنصار الجماعة بكائيات على المساجد التي تم غلقها دون داعي لذلك، ووصف المدعو محمد الصغير، الذي يصفونه بأحد مفتيين الجماعة، القرار بالحرب على الإسلام، ولكن مع تزايد انتشار الفيروس، ووقوع وفيات بسببه، أدي لخسارة الجماعة الإرهابية للمعركة أمام المواطن العادي، وأيد المواطنون القرار حماية لنفسه ولبيت الله من الوباء.

2- وكانت ثاني المعارك، حينما اشاعت الإرهابية وأنصارها أن الدولة لن تفتح المساجد، بعد انحسار وباء كورونا، وخسرت الجماعة كالعادة معركتها أمام المواطن العادي، حينما فتحت جميع مساجد الجمهورية أبوابها على مصراعيها لاستقبال المصلين، وكانت ذروة الخسارة والضربة القاضية للجماعة وأعلامها على يد المواطن، والذي كان بحالة من الإلتزام التام والتعاون الواسع مع مؤسسات الدولة وتعليماتها لفتح المساجد، وهو ما جعل وزارة الأوقاف تعلن عدم تسجيل أية مخالفات لجمعتين متتاليتين.

3- سعت الجماعة الضالة لتقليب الأمور، والدعوة للنزول واقتحام المساجد وفتحها بالقوة، مدعية أن هذا سيضع وزارة الأوقاف أمام الأمر الواقع، وهو ما لم يستجب معه أحد من المواطنين، وفشلت الجماعة من جديد.

4- وشاركت تلك الوسائل الضالة صورا لإزالات مساجد بنيت على أرضي مغصوبة، وأدعت لجان الجماعة تلك الدعوة الممجوجة والتافهة، أن هدم المساجد حرب على الدين، وكان رد الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف قويا وحاسما، حيث نشرت الوزارة عدد المساجد التي بنتها خلال الأعوام الأخيرة والتي بلغت 1200 مسجدا جديدا، وافتتاح 314 مسجدا جديدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وسيتم افتتاح 130 منهم الجمعة القادمة.

5 - ادعت الجماعة الإرهابية، أن المساجد تتعرض لإهمال كبير، وجاء رد الدولة حاسما أيضا، والذي اوضحت خلاله أن وزارة الأوقاف قامت بإحلال المساجد القديمة وإعادة بنائها أو صيانته، والتي وصل عددها ما يزيد على (3600) مسجدا، بتكلفة أكثر من 3 مليار.

جمعة: ما تم بناؤه وتطويره من مساجد غير مسبوق في تاريخ مصر

من جهته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن ما تم إنجازه في عمارة المساجد في ست سنوات، خلال عهد الرئيس السيسي، بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضاف وزير الأوقاف أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل ، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في ست سنوات تجاوز١٢٠٠ مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠ مسجد ، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة القادمة الموافق ١١ / ٩ / ٢٠٢٠ م، ١٣٠ مسجدًا ، منها ٥٣ مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية.

وعدد جمعة المساجد الجديدة التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كما وصفها، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء ، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد الماسة بمدينة العلمين ، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور ، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية .من جانب آخر أكد وزير الأوقاف على انطلاق أكبر حملة نظافة عملية وتوعوية على مستوى الجمهورية ستنطلق غدًا الأربعاء في جميع محافظات مصر بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وجميع المديريات الإقليمية.