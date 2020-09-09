الأورمان تسلم 376 كشك للأرامل ومعدومي الدخل في الدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، وصول 376 كشك جرى تسليمها للمستفيدين بمحافظة الدقهلية شامل البضاعة والكهرباء بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي للأرامل ومعدومي الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة.

وقال شعبان، في بيان، إن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصي قرى ونجوع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان.

وأضاف أن جمعية الأورمان قدمت على مدار الأعوام السابقة بمحافظات الجمهورية، 7 آلاف و152 كشك.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.