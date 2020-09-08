"الأورمان" تُسلم أكشاكاً للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عدد الأكشاك التي جرى تسليمها للمستفيدين بمحافظة أسوان وصل إلى (66) كُشكًا، شامل البضاعة والكهرباء بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الإجتماعي، وتم تسليم الأكشاك للأرامل ومعدومى الدخل بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح "شعبان" أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصي قرى ونجوع مراكز المحافظة، وجميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أية مبالغ على الإطلاق، لافتًا إلى أن الجمعية سلمت (7,152) كُشكًا على مدار الأعوام السابقة.

وأشار شعبان إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة أسوان سبق ونفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، فضلاً عن مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.