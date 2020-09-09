الثانوية العامة 2021.. تحسين وتشعيب وتصحيح إليكتروني

حظيت الثانوية العامة 2021، بالمساحة الأكبر من شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ملامح العام الدراسي الجديد في مؤتمره، أمس الثلاثاء، بالرغم من توقع البعض عدم التطرق إليها، نظرا إلى أن الحدث الأهم هو حضور وغياب الطلاب في أيام العام الدراسي الجديد، إلا أن " شوقي" أفرد لها مساحة كبيرة وقام بسرد أهم ملامحها والتي جاءت كالتالي:

** انتهاء نظام الثانوية العامة القديم بلا رجعة، والتخلص من كافة عناصره التقليدية، سواء طباعة الكتب المدرسية التي تم إلغائها لمراحل التعليم الثانوي الثلاثة، وانتهاء الامتحانات الورقية، حيث سيؤدي جميع الطلاب الامتحانات إلكترونية على أجهزة التابلت، وكذلك اختفاء العنصر البشري من عمليات التصحيح والرصد ووضع الأسئلة، نتيجة تخصيص بنك أسئلة خاص بنماذج الامتحانات، وإجراء عمليات التصحيح والرصد إلكترونيا.

** استمرار التشعيب: وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي" ، استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، وسيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا فقط لطلاب مدارس اللغات.

** فرصة التحسين: إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة آخرى للتحسين في شهر أغسطس).

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرا ظهر أمس الثلاثاء، لتحديد ملامح العام الدراسي الجديد فيما يخص المدارس الحكومية .

وأعلن "شوقي" خلال كلمته في المؤتمر، عن إضافة كتاب (القيم واحترام الأخر "معا نبني") بداية من الصف الثالث الابتدائي، وإضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.

مشروعات إلكترونية تعكف الوزارة على تنفيذها:

كشف الوزير عن عدة مشروعات تعكف وزارة التربية والتعليم على تنفيذها خلال العام الدراسي 2020/2021، وهي كالتالي:

- استكمال منصة إدارة التعلم LMS للمرحلة الثانوية من خلال استكمال إضافة محتوى جديد متصل بالمنهج، بما في ذلك محتوى الصف الثالث الثانوي.

- إنشاء وإتاحة دورات لشرح مناهج جميع المواد عبر مكتبة الدروس الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

- إتاحة كتب إلكترونية تفاعلية لشرح كل جزء من المنهج، وسيكون ذلك بديلا للكتب الخارجية.

- مشروع "كل طفل متصل" ويهدف إلى إتاحة الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على التعلم، وسيكون ذلك بوجود تسهيلات لأولياء الأمور بالتعاون مع شركات الاتصالات.

- التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

- تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد.

- توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

تفعيل المجموعات المدرسية:

كما تحدث الوزير عن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، والتي على رأسها تنوع مصادر التعلم، وجاءت كالتالي:

- تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة.

- تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

- تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني.

- تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادي مناسب.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

- تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك.

- تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.