بدل الفرصة 4.. احتساب مجموع الثانوية العامة بـ"الدرجة الأعلى"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة سوف يخضعون لنظام تقييم حديث بشكل كامل، لن يتواجد فيه مرة أخرى أي تعاملات ورقية سواء من طباعة الأسئلة أو تصحيحها، وكذلك سيتم إلغاء التظلمات، لأن الامتحانات ستجري الكترونيا، والطالب سوف يحصل على نتيجته فور انتهاءه من أداء الامتحان .

وأضاف شوقي خلال مؤتمر إعلان خطة العام الدراسي الجديد، أن مفهوم الثانوية العامة سيتم تغييره بشكل كامل " قائلا " مبقاش في حاجة اسمها ناقصلي نص درجة ولا أن حد يجيب 100% ، الأول هيجيب 80 % وهيدخل كلية طب " .

وعن نظام الثانوية العامة الجديد، أكد على اتاحة 4 نماذج امتحان مختلفة ، يتم تصميمها عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات محتلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش ، مشيرا إلى إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب واحتساب المجموع الأعلى ، على أن تجري الامتحانات في شهر يوني وفرصة تحسين في شهر أغسطس

وقال وزير التعليم أن المجموعات المدرسية سيتم تنظيمها لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة ، وكذلك تنظيم مجموعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي ولكن تحت إشراف الإدارة التعليمبة ، وذلك من خلال تجهيز قاعات للمجموعات بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نجو التعلم الالكتروني

وأكد الوزير على أن مجموعات التقوية اختيارية في المواد المدرسية بالمدارس الرسمية ، على أن يحصل المعلم علة مقابل 85% ن قيمة الدخل ، قائلا " يارب المدرسين يبقوا مليارديرات طالما شاطرين وبيشتغلوا قانوني"

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.