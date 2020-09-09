تحرير 276 قضية تموينية وضبط 38 طن أغذية مجهولة المصدر بالمنوفية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عددا من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة خلال الفترة من 1 وحتى 7 سبتمبر2020، أسفرت عن تحرير 276 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة.

وتضمنت المخالفات تحرير 17 قضية في مجال الغش التجاري، وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتقليد العلامات التجارية، و44 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و106 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و32 قضية عدم وجود شهادة صحية، و40 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن (مخابز بلدي)، و17 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدي)، بالإضافة إلى تحرير 20 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز.

كما جرى تحرير محضر لصاحب مصنع مواسير بلاستيك، لإدارته دون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 38 طنا و750 كجم مواد خام مجهولة المصدر و50 ماسورة منتج نهائي.