"صحة المنوفية": لم نسجل حالة اشتباه بكورونا بين الناخبين

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي، والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بالمنوفية، عدم تسجيل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بين الناخبين في اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أن جميع الناخبين يتم فحصهم من قبل مشرف مديرية الصحة بجميع اللجان، مؤكدا أنه في حالة الإشتباه بإصابة أي مواطن يتم إخطار المديرية التي تقوم بالتنسيق مع أقرب مستشفي لنقل الناخب وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وتستقبل محافظة المنوفية خلال الإنتخابات 2 مليون و688 ألف و 280 ناخبًا داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً إنتخابياً ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التى ستعقد على مدار يومين .