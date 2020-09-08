المنوفية تطلق مبادرة "انزل وشارك" لحث المواطنين على التصويت بالشيوخ

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون برئاسة سامي سرور رئيس أشمون، مبادرة "انزل وشارك" لدعوة وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020 بأشمون.

وأكد "سرور" أن الهدف من المبادرة، هو توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وحثهم على النزول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم بكل حرية، وأن هذا واجب وطني لكل مواطن مصري غيور علي بلده.

وأضاف "سرور" أنه تم توفير أجهزة حاسب آلى متصلة بشبكة الإنترنت أمام ديوان عام مجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية القروية للتسهيل على المواطنين التعرف على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي معوقات.