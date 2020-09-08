إقبال كبير للسيدات في "إعادة الشيوخ" بلجان المنوفية

شهدت لجنة الإنتخابات في قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تواجد مكثف للسيدات للمشاركة فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

ويتنافس 4 مرشحين بالمنوفية على مقعدين بعد حسم مقعدين في الجولة الأولي للنائبين الدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور، وعلاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون، وتشمل المنافسة مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح اخر مستقل.

وبدأت اللجان الإنتخابية بمحافظة المنوفية في استقبال 2 مليون و688 ألف 280 ناخب داخل 619 لجنة فرعية و515 مقراً انتخابياً ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستعقد على مدار يومين .