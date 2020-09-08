 محافظ بني سويف: نتوقع زيادة إقبال الناخبين في اليوم الثاني للتصويت

صرح الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، أن االيوم الأول من جولة الإعادة لمجلس الشويخ، شهد غقبالا من الناخبين متوقعًا زيادة أعداد الناخبين في اليوم الثاني، مشيرا إلى أن ذلك ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، وشدد المحافظ على اتباع تعليمات الوقاية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال متابعته المستمرة لسير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تم تشكيلها لمتابعة سير الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتختتم غدا الأربعاء، بحضور عاصم سلامة و بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ لشئون القرى، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات، وبيانات دقيقة عن أعداد الناخبين أولا بأول كنوع من الاحصاء المبدئي للعملية الانتخابية.

يشار إلى أن الانتخابات تجري في 481 مركزا انتخابيا، يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و 875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، وذلك بعد أن فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا ، وذلك على مدار اليوم الثلاثاء، و غدا الأربعاء 8 و9 سبتمبر الجاري.

وكان المحافظ، أصدر تعليمات للجهات المعنية بمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية و أعمال التطهير والتعقيم والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات في إطار الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية،فضلاً عن تشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لخروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمة شعبها.