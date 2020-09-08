السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في بني سويف

شهدت لجان الانتخابات بجولة الإعادة بمجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، اليوم الثلاثاء، بينما شهدت قريتا بهبشين والزيتون، مسقط رأس المرشحين في جولة الإعادة، إقبالا متوسطا.

وتصدرت المرأة وكبار السن المشهد الانتخابي، وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن الانتخابات تجري في 481 مركزاً انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد، قائد قوات تأمين بني سويف، والدكتور عاصم سلامة وبلال حبش، نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على الاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وكان المحافظ، استقبل صباح اليوم أعضاء غرفة العمليات المركزية، قبل انعقادها، حيث تمت مناقشة عدد من التفاصيل وآليات عمل الغرف الرئيسية والفرعية الخاصة بمتابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي التي تجرى على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 8 و9 سبتمبر الجاري.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة من صباح اليوم، على المقعد الفردي المتبقي بمحافظة بني سويف في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بين مرشح حزب مستقبل وطن ونقيب المحامين نبيل ثروت حميدة، ابن قرية الزيتون بمركز ناصر، رمز القلم، وأحمد سرور سليمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق ببني سويف، ابن قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، رمز الأسد.