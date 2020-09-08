انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية في بني سويف: تناولت مبيدا حشريا

انتحرت طالبة في عمرها السابع عشر، بمركز ببا جنوب بني سويف، بتناول مبيد حشري، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، ونقلت جثتها لمشرحة مستشفى ببا المركزي.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من مستشفى ببا المركزي، بوصول طالبة " لمياء . س .ع" 17 عاما، طالبة ومقيمة بإحدى قرى المركز، جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة.

وتبين من تحريات ضباط المباحث الجنائية بقيادة الرائد مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز ببا، بإشراف العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، أن والدها قرر بأنها تناولت مبيدا حشريا لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات أسرية، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاتها.

وذكر تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.