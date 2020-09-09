رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة

شهد الدكتور أحمد غلاب، محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، حفل توقيع عقود تمويل مشاريع التنمية المستدامة لجامعة أسوان، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذي أقيم بالحرم الجامعي بصحاري.

وقال غلاب، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع التنمية المستدامة في عيد العلم لجامعة أسوان مارس الماضي 2020، كما تم التنظيم لتلك المشاريع التنافسية من خلال فريق عمل برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي رئيس فريق التصنيف بالجامعة والدكتور أشرف حميده والدكتور أيمن سمير وتحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها والتحكيم من خلال نظام إلكتروني ومن خلاله تم اختيار 6 مشاريع فائزة، وذلك لخدمة العديد من محاور التنمية المستدامة، وتخدم استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة وتعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لحنة التصنيف الدولي بالجامعة، أنه قد حضر الاحتفال الباحثين الفائزين وعمداء الكليات المشاركة، وجاء حصول المشاريع الفائزة من كليات العلوم، هندسة الطاقة، التربية والتربية الرياضية.