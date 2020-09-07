رئيس جامعة أسوان يجتمع بفريق مشروع منح درجة دبلومة لطلاب الدراسات

اجتمع بالأمس الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، بمركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان بفريق مشروع منح درجة " دبلومة لطلاب الدراسات العليا فى التغييرات المناعية والقائمة على التعليم والتعلم الهجين"، والذي يقام تحت رعاية رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور أحمد غلاب أنه يقام المشروع بمشاركة جامعة أسوان وجامعات الازهر والقاهرة وعين شمس ودمنهور بمصر وثلاث جامعات أوروبية من ألمانيا وفرنسا واليونان فى إحدى مشروعات الاتحاد الأوروبى لمنح درجة "دبلومة لطلاب الدراسات العليا فى التغييرات المناعية والقائمة على التعليم والتعلم الهجين".

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه تبدأ فعاليات المشروع خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ ولمده ٣ سنوات قادمة ويهدف المشروع إلى عدة أهداف منها: انشاء معمل TLC لتحقيق التعليم والتعلم الهجين. وإقامة روابط تعليمية وبحثية بين الجامعات الاروبية بالمانيا وفرنسا واليونان والمصرية ومنها جامعة اسوان .