28-27 سبتمبر مؤتمر علمي بجامعة بنها حول العلوم التطبيقية والتنمية

تنظم كلية العلوم بجامعة بنها مؤتمرها السنوي عن العلوم التطبيقية والتنمية المستدامة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وذلك في الفترة من 27-28 سبتمبر 2020 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة في ضوء مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلوم التطبيقية وتوظيفة نحو التنمية المستدامة.

ومن جانبه صرح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن المؤتمر يتم تنظيمه مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المناسبة من حيث الأعداد المشاركة التي ستكون قاصرة هذا العام على المشاركين بأبحاث والمتحدثين الرئيسين فقط، موضحًا أنه سيتم بث فعاليات المؤتمر على قناة اليوتيوب الخاصة بالجامعة لجميع المهتمين بمحاور المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض أحدث الأبحاث العلمية التطبيقية والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم، أن محاور المؤتمر هذا العام تشمل الكيمياء التطبيقية، وعلوم الأرض، والمياه، والعلوم البيولوجية، والبيئة، وعلوم المواد النانومترية، والفيزياء التطبيقية، وعلوم الفضاء.

وأشار "أبوسالم" إلى أن المؤتمر يشارك فيه 8 متحدثين رئيسيين بالإضافة لاستعراض 30 ورقة علمية في المجالات المختلفة للمؤتمر.