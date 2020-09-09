228 جهازا تعويضيا وسماعات طبية من الأورمان لغير القادرين في مطروح

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خلال خدماتها في المجال الطبي لمساعدة غير القادرين سلمت أجهزة تعويضية وأطرافًا صناعية وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة مطروح، بلغت 228 جهازا تعويضا و7 سماعات طبية.

وقال "شعبان"، اليوم، إنه يجري تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأضاف أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عامًا مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من جميع نواحي الحياة، حتى يصبح شخصا سويا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجا، وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15,038 جهازًا تعويضيًا و6,840 سماعة طبية، ومستمرة في دعم هذه الفئة من المجتمع ومتابعتها بشكل دائم للعمل على خدمتها وهو من الأدوار الرئيسية التي تهتم بها الأورمان.