محافظ الجيزة يدلي بصوته في إعادة "الشيوخ" بمدرسة أم الأبطال

أدلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة أم الأبطال الثانوية بشارع السادات بحي العمرانية.

وتابع راشد، أعمال اللجان الانتخابية في جولة الإعادة، والتي بدأت على مستوى المحافظة في الموعد المقرر لها في التاسعة من صباح اليوم، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية.

وأكد على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرا إلى التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة حرصًا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات.

وأضاف المحافظ أن هناك تفعيلا مستمرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطري للاستمرار في التطهير والتعقيم للجان الانتخابية في كافة أماكن تواجدها بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية بالالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان، للتجاوب فورًا مع أية طواريء، بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصًا على سلامة الجميع.