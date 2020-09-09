التفاصيل الكاملة لعقوبات النقل الذكي: سحب فوري ودفع المخالفة بالموبايل

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروع النقل الذكي على الطرق السريعة، لتقليل حوادث القطارات، في أثناء اجتماعه أول أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لحثهم على تنفيذ المشروع لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

المشروع عمره 7 سنوات.. ويتضمن مرحلتين لتدين 26 طريقا

بدأت وزارة النقل بالتنسيق مع الوزارات المعنية فكرة تنفيذ مشروع النقل الذكى على الطرق السريعة فى 20 يناير 2014، حيث سينفذ المشروع على مرحلتين تضم نحو 26 طريقا، المرحلة الأولى تضم 6 طرق، والمرحلة الثانية تضم 20 طريقا، وذلك لمراقبة الطرق بشبكة كاميرات متكاملة، وتقليل السرعات الزائدة ومن ثم تقليل وقوع الحوادث والكوارث على الطرق السريعة.

استجابة سريعة لطلب الرئيس السيسي

بدأت الوزارات المعنية العمل على سرعة تنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذه خلال اجتماعه معهم، حيث أكّدت وزارة النقل تطبيق نظام النقل الذكي على الطرق السريعة أوائل 2021، وسيتمّ تنفيذ المشروع على مرحلتين، تنفذ المرحلة الأولى بداية 2021 على على 6 طرق وهي: "القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد"، والطريق الدائري، و"القطامية - العين السخنة"، و"شبرا - بنها الحر"، و"القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، على أن يتمّ تنفيذ المرحلة الثانية مطلع 2022 وتشمل 20 طريقًا سيتمّ تحديدها عقب تنفيذ المرحلة الأولى، وسيتمّ مراقبة الطرق بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار 24 ساعة يومياً، وسيتمّ رصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق وإبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة.

الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكّد خلال حديثه لـ"الوطن"، أنَّ منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، لها عدد كبير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أنَّ المشروع لن يفشل وسيحقق نجاحًا باهرًا، موضحا أنَّ من ضمن هذه الفوائد، ميكنة تحصيل تعريفة الطريق، باستخدام المحفظة الإلكترونية أو التليفون المحمول، لافتًا إلى أنَّها ستساعد في إحكام السيطرة على المخالفات، وعدم ترك المخالفات، ليفاجئ بها أصحابها، لكن سيتمّ تحصيلها إلكتروني بشكل لحظي.

وتتضمن فوائد تنفيذ مشروع النقل الذكي على الطرق السريعة ما يلي:

1- توظيف تقنيات الاتصالات والآلات التي تدار بالحاسب الآلي والالكترونيات للحصول على معلومات عن أداء مرافق النقل من طرق وشوارع ونقل عام وقطارات.

2- توفير الاتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبينها وبين الأجهزة الموضوعة عل جوانب الطرق، وأحيانًا، عن الطقس والظروف الجوية والبيئية، وأيضًا عن حوادث التصادم الوشيكة الوقوع، وتوفير تلك المعلومات وإشاعتها للتداول.

3- توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

4- تساعد في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها.

5- توفير آليات لتطبيق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، إضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات "مركبات - أفراد".

6- تساعد المنظومة في زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في فرض وإنفاذ القانون.

7- تعمل على تقليل الحوادث على الطرق السريعة بنسبة تزيد عن 40%.

8- تسهم في تحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة.

9- وضع لوحات إرشادية إلكترونية على جميع الطرق التي تعمل بنظام "النقل الذكي".

10- إحداث أنظمة للتعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة.