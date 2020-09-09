حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل شخص.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح من ضبط "فتحي ع ا" 64 عاما، و"محمد س ك" 38 عاما، و"رضا م ا" 27 عاما، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك "جمال م ع"، هارب، مقيم بقرية المحمدية التابعة لدائرة المركز.

وتبين قيام المتهمين بعمل حفرة بعمق 6 أمتار وحيازتهم أدوات التنقيب. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32081 جنح مركز شرطة منيا القمح.