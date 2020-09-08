محافظ الشرقية يضبط جزارا مخالفا بالذبح في الشارع

استوقف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، موكبه خلال جولة تفقدية له بمركز أبوحماد، إثر مشاهدته جزارًا يقوم بالذبح في الشارع، وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المفاجئة على محال الجزارة واستمرار أعمال لجان متابعة عمليات الذبح خارج المجازر للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظاً على سلامة اللحوم وصحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث.