اعتماد نتائج أعمال شركتي عجيبة والفرعونية للعام المالي 2019/2020

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2019/2020.

وأكد أنّ قطاع البترول ينفذ حاليا خطة متكاملة لتطبيق مختلف أنظمة التحول الرقمي في أنشطة صناعة البترول في مصر، بهدف تحسين كفاءة العمليات والإسراع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات، وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج، وإضافة احتياطيات جديدة لثروة مصر البترولية، ما يسهم بدوره في الاستمرار لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التصديرية، وزيادة الاهتمام بصناعات القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية عملية ربط شركات القطاع بمنظومة رقمية موحدة في تعزيز دعم اتخاذ القرار.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بيضون رئيس الشركة، أنّ استثمارات عجيبة خلال العام بلغت نحو 349 مليون دولار، وأنّها استطاعت أن تحقق متوسط إنتاج فعلي 44.7 ألف برميل زيت خام يوميا، لافتا إلى تحقيق متوسط إنتاج بلغ نحو 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وإضافة نحو 10 ملايين برميل زيت خام، ونحو 24 مليار قدم مكعب غاز للاحتياطي القابل للاستخراج، كما حققت وفرا بنحو 39 مليون دولار، من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة في عمليات الحفر وزيادة كفاءة الأدوات والمعدات واستخدام الحلول البديلة.

وأشار إلى تحويل إنتاج حقل جنوب غرب مليحة إلى خط أنابيب بقطر 10 بوصات، وبطول 130 كيلومتر، والاستغناء عن الشاحنات نهائيا، والالتزام باستراتيجية عدم حرق غازات الشعلة، والتخلص من المياه المصاحبة واستبدال السولار بالغاز في مولدات الكهرباء.

وأوضح أنّه جار تنفيذ خطة للتحول الرقمي بجميع القطاعات، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بأنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد، وإضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار، وفي أنشطة دورات العمل من خلال استكمال تطبيق جميع أجزاء برنامج الساب، وخاصة في الصيانة والموارد البشرية بهدف تكامل البيانات.

وخلال الجمعية العامة لشركة الفرعونية، أكد الملا أهمية الاستمرار في العمل على تحدي مواجهة الانخفاض الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة، واستكمال منظومة تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في تراكيب وأعماق جيولوجية جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي بتطبيق التقنيات الحديثة والاستفادة الكاملة من البنية الأساسية القائمة، والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، والالتزام بإجراءات السلامة وحماية البيئة والحفاظ على العاملين، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

واستعرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة، النتائج التي تحققت، إذ أشار إلى أنّ معدل الإنتاج اليومي بلغ 411 مليون قدم مكعب غاز طبيعي، و7.6 ألف برميل متكثفات خلال العام، وأنّ المتابعة اليومية للآبار ساهمت فى تحسين معدلات الإنتاج.

وشهد إنتاج حقل أتول زيادة من 250 مليون قدم مكعب يوميا إلى 320 مليون قدم مكعب يوميا بنهاية العام رغم التحديات، وأضاف أنّه بالنسبة لمجال المشروعات جرى الانتهاء من التصميمات الهندسية وتصنيع المعدات تحت السطحية، التي سيتم الانتهاء من تركيبها بنهاية أكتوبر المقبل، لمشروع البئرين أتول 4 والقطامية، تمهيدا لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، ومن المخطط أن يبلغ إنتاج البئرين 160 مليون قدم مكعب يوميا باستثمارات نحو 280 مليون دولار.

حضر أعمال الجمعيتين، الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، وممثلي شركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية.