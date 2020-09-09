محافظ قنا يُكرّم أوائل فصول "التعليم المزدوج" بشركة مياه الشرب

كرّم اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، الطلاب الحاصلين علي المركز الأول علي الجمهورية بنظام فصول التعليم والتدريب المزدوج، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، في حضور العميد محمد جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور خالد صبري، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقدم "الداودي" التهنئة للطلاب الأوائل، مشيدًا بما حققوه من نجاح ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، موجها شكره للقيادات التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة التعليم المزدوج الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية من الطلاب قادرة علي مواكبة التطور العلمي في شتي التخصصات الفنية التي تخدم المجتمع.

وأكد أن التعليم المزدوج يعد إحدى الأدوات الأساسية التي تساعد الطلاب علي اكتساب المهارات الفنية اللازمة بما يؤهلهم لسوق العمل حيث يقضي الطالب نسبة 70 % من الوقت المخصص للدراسة داخل المصانع والشركات مقابل 30% من الوقت للدراسة النظرية بالمدرسة.

وشمل التكريم كل من الطالب عبد الله محمد، والطالب محمد احمد، و الطالب محمود محمد ابوالحمد ، وجميعهم حققوا المركز الأول على مستوى الجمهورية.