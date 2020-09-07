4 أفلام سينمائية جمعت عايدة كامل وإسماعيل ياسين

قدمت الفنانة عايدة كامل خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال الفنية الهامة التي تنوعت بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والتي ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور.

ومن أبرز محطات عايدة كامل الفنية تعاونها مع الفنان الكوميدي الكبير إسماعيل ياسين في 4 أفلام سينمائية، حيث بدأت مشوارها الفني معه، وكان أول تعاون بينهما في عام 1949 بفيلم "على قد لحافك" من بطولة على الكسار.

ويعد فيلم "على قد لحافك" من كلاسيكيات السينما المصرية وقد شارك به عدد كبار من النجوم على رأسهم "على الكسار، محمود المليجي، ماري منيب، إسماعيل ياسين وعايدة كامل"، وجاء الفيلم من إخراج فؤاد شبل وقصة وسيناريو وحوار أبو السعود الابياري رفيق درب الفنان إسماعيل ياسين.

وبعد مرور ثلاثة سنوات عام 1952 يأتي التعاون الثاني بين عايدة كامل وإسماعيل ياسين ومن تأليف أبو السعود الإبياري مرة أخرى بفيلم "على كيفك" وكان من إخراج حلمي رفلة، وشارك في بطولة الفيلم كل من "تحية كاريوكا، ليلى فوزي، محسن سرحان ووداد حمدي"، ودارت قصة الفيلم حول شاب يحتفل بيوم زفافه، ليفاجأ في تلك الليلة بأن ينسب له طفل، حتى يعرف جد الطفل ويحضر يوم زفافه ويطلب منه أن يتزوج ابنته بعد أن اعتدى عليها، ويفاجأ الشاب بهذا الادعاء وتستمر أحداث الفيلم.

وفي نفس العام قدمت عايدة كامل وإسماعيل ياسين فيلم "الهوا ملوش دوا" من بطولة "كمال الشناوي، شادية، ثريا حلمي ورياض القصبجي"، وجاء الفيلم من تأليف أبو السعود الإبياري ويوسف عيسى ومن إخراج يوسف معلوف، وجسدت عايدة كامل شخصية "ليلى" خلال أحداث الفيلم.

وفي عام 1957 كان فيلم "إسماعيل ياسين في الطيران" والذي جمع عايدة كامل وإسماعيل ياسين للمرة الأخيرة في فيلم سينمائي، وجاء الفيلم من قصة وسيناريو وحوار أبو السعود الابياري وإخراج فطين عبد الوهاب وجسدت عايدة كامل خلال أحداث الفيلم شخصية "أشواق".

ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الفنانة عايدة كامل، بعد تعرضها لوعكة صحية، حسبما أعلنت قبل رحيلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعد الفنانة عايدة كامل واحدة من فناني الزمن الجميل بدأت حياتها الفنية منذ أربعينيات القرن الماضي في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال التي ظلت خالدة بذاكرة الجمهور.