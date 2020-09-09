"دور المرأة في الحياة السياسية" ندوة لـ"قومي المرأة" بالمنيا

أكد اللواء يوسف وصال، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الدستور المصري منح المرأة أدوارًا متعددة للمشاركة فى كافة النواحى السياسية والاجتماعية والثقافية والتشريعية والوظائف العليا فى الدولة.

وقال "وصال"، خلال الندوة التى عقدها المجلس القومى للمراة بالمنيا، اليوم، بالتعاون مع إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا، برئاسة فاطمة الزهراء، إن المادة 11 من الدستور جعل المرأة متساوية مع الرجل فى كافة الحقوق والواجبات ومنحها دور التوعية الأسرية لحث الأبناء والمواطنين على أهمية المشاركة فى كافة النواحي من أجل بناء الوطن.

وأضاف خيرى فؤاد، نائب رئيس الإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، أن المراة منذ أكثر من نصف قرن وهى تقدم الغالي والنفيس من أجل بناء مصر الحديثة، وأنها اقتحمت كافة المجالات التي جعلت للمرأة دوراً لا يمكن الإستغناء عنه خاصة الاستحقاقات الدستورية ومدى مشاركتها الفعالة.

قالت الدكتورة حنان كشك، الأستاذ بجامعة المنيا وعضو قومي المرأة بالمحافظة إن المرأة في الفترة الحالية تعيش أزهي عصورها حيث كفل لها الدستور والقانون كافة الحقوق والواجبات التي جعلت لها دورًا بارزًا فى كافة المجالات وخاصة المجال الاجتماعي والسياسي.