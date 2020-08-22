معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الأولى

بدأت اليوم معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا، وكلية التربية بالغردقة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة في استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت اليوم بحد أدنى 400 درجة بنسبة 97.60 % للعلوم و387 درجة بنسبة 94.4 % للرياضيات، و327.5 بنسبة 79.90 % للأدبي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه جرى تجهيز معمل التطوير (1) بمبنى المدرجات بـ 20 جهازا ومعمل التطوير، ومعملين بمبنى قاعة المؤتمرات بـ18 جهازا ومعمل التطوير (3) بمبنى قاعة المؤتمرات بـ20 جهازا.

كما جرى تجهيز معمل الحاسب الآلي بكلية التربية بالغردقة، بـ 20 جهازا.