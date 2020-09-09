التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية وما يعادلها من "الكيانات الوهمية"

حذر السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات تنسيق 2020، من الكيانات والمؤسسات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية المختلفة.

مناشدًا الطلاب الاطلاع على جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء كانت عبر منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الجامعات عبر منصات الإنترنت.

وأكد السيد عطا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك أكثر من وسيلة تواصل للوزارة عبر قنواتها الرسمية، يمكن للطلاب التعامل من خلالها للاستفسار عن جميع الأماكن المعتمدة والموثقة من قبل الوزارة والمجلس الأعلى، مناشدا الطلاب عدم الانسياق خلف مروجي الدعاية والإعلانات للمؤسسات الوهمية.

الضبطية القضائية بالوزارة تترصد الكيانات الوهمية لمقاضاتها

ولفت رئيس قطاع التعليم، إلى أن لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تترصد جميع البلاغات والاستفسارات بشأن الكيانات التي تدعى انتسابها واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، لملاحقتها قضائيا وجنائيا، حفاظا على مصلحة ومستقبل الطلاب التعليمي.

وناشد عطا الطلاب المصريين الراغبين في السفر إلى الخارج، ضرورة الاستفسار جيدا عن الأماكن التعليمية المرغوب في الالتحاق بها، وكذلك السمعة الأكاديمية والتعليمية والتصنيف الخاص بها، فضلاً عن الاطلاع على نظم الدراسة بها، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم أي خدمات أو مساعدات لطلابها بداخل أو خارج مصر.

وتعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، غدا، نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، على أن يتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

من جانبه أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء تفعيل الكشف الطبى على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2020/ 2021، اعتباراً من 14 سبتمبر الحالي حتى 24 أكتوبر مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنّب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وفقاً للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة.