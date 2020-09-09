كفيف يدلي بصوته في لجنة بقنا: "واجب وطني"

أدلى مُسن كفيف، بصوته اللانتخابي في اليوم الثاني لجولة إعادة الشيوخ، اليوم، بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وقال "عيد قاسم عبد العال" 75 عامًا، مقيم بمدينة نجع حمادي، إنه قصد اللجنة الانتخابات بمركز نجع حمادي، للمشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري، دون الإستعانة بأحد، ما دفع رجال الأمن المكلفين بتأمين الإنتخابات، إلى مساعدته في الدخول للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته، وعقب انتهائه من ممارسة حقه الدستورى ساعده رجال الأمن في استقلال سيارة أجر للوصول لمنزله.

وأضاف: "قررت التوجه إلي لجنة الانتخابات والمشاركة بصوتي في انتخابات الشيوخ من أجل مصر، علشان الأمن والأمان وعلشان رئيسنا عبد الفتاح السيسي لازم نشارك".