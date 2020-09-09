أشرف منصور: هدفنا بناء مصر بسواعد أبنائها وإثراء البحث العلمي

كرّم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، 40 طالبا من أوائل الثانوية العامة بمحافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة بتسليمهم وثائق المنحة الكاملة المخصصة لهم منحة "البرنامج الرابع – أوائل المحافظات" ليصل إجمالى عدد الحاصلين على المنح المدعمة بالكامل لأوائل الثانوية العامة "الجمهورية والمحافظات"، إلى 81 منحة للدراسة بكليات الجامعة حتى الحصول على درجة البكالوريوس، وجاء ذلك في حضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب.

وأكد منصور، خلال كلمته، أن تلك المنح تعد واحدة من أهم تطلعات الجامعة للمساهمة فى تنمية حقيقية متكاملة لمصر على اتساعها من شرقها الى غربها وشمالها إلى جنوبها، مشيرا إلى أن طموح مسؤلي الجامعة في بناء مصر بسواعد أبنائها وإثراء البحث العلمي والتطبيق العملي كانت من أهم الأسباب الدافعة لنقل التعليم العالي الألماني والتكنولوجيا الألمانية لتكون الجامعة بمثابة نافذة للطلاب للاطلاع على العالم، وهو ما يساهم بدوره في تنمية قدراتهم الابتكارية والبحثية التطبيقية ليصبحوا قادة المستقبل.

وتابع، نحن نرى بأعيننا ما نجحنا فى تحقيقه سابقا، ونتطلع معا إلى مستقبل مليء بالنجاح والتفوق، كما أننا واثقين من قدرتنا على تخطى كافة الصعاب والتغلب على كافة التحديات، متسلحين فى ذلك دوما بالعزيمة والإصرار ومن قبلهم بالإخلاص.

وأعرب منصور عن مدى فخره وسعادته بحرص أبناء الجامعة الحاصلين على منح أوائل المحافظات بالأعوام الماضية حضور الاحتفالية في لمسة حب ووفاء منهم، ومساندة ودعما لزمائلاهم الجدد وهم: "سارة فراج منحة عام 2013 من محافظة بورسعيد، وتعمل حاليا مدرس مساعد بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، عبدالرحمن محمود من محافظة شمال سيناء منحة عام 2016 بكلية هندسة وعلوم المواد قسم ميكاترونك، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الطلاب الحاصلين على المنحة عام 2019، وهم مريم محمود "أسوان"، ريم محمد "مطروح" التحقن بكلية الصيدلة ، فاطمة محمد "البحيرة "، سارة محمد "الشرقية" ، سارة شريف "الدقهلية" التحقن بكلية تكنولوجيا الإدارة، وكل من محمود أسامة "كفر الشيخ"، عبدالرحمن سعيد "الشرقية"، لميس أيمن "الوادي الجديد"، عمرو حسام، عبدالرحمن الخضري "بورسعيد" التحقوا بكلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة.

ووجه رئيس مجلس أمناء الجامعة نصحه للطلاب الجدد قائلاً: أعلم جيدا أن الطريق الذى قطعمتوه للوصول لتلك النتيجة المبهرة كان شاقا عليكم وعلى أسركم، ولكن في مجمله يحمل معنى التفوق والنجاح المستمر معكم بإذن الله، مطالبا أياهم بضرورة التمسك بهذا التفوق، خاصة أن المنافسة الدراسية الإيجابية القادمة أشرس بكثير عن تلك التى مروا بها، مشددا على ضرورة حفاظهم على حيادهم الديني والسياسي والأيديولوجي، وأن يكون تركيزهم علي العلم والنشاط الطلابي المتميز التي توفره لهم الجامعة والذي من شأنه أن ينمي قدراتهم ويسموا بهم وبالمجتمع المصري.

وأختتم كلمته بقوله "لا أملك إلا أن أدعوا الله العلي القدير أن يوفقكم في دراستكم المقبلة، ويحفظكم ويرعاكم لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها".

يذكر أن المنح الكاملة التي تقدمها الجامعة تغطي تكاليف الدراسة لحين الحصول على درجة البكالوريوس، بإحدى كلياتها فى تخصصات الهندسة بفروعها الهندسة علوم المواد – برنامج الهندسة المدنية – برنامج الهندسة المعمارية، هندسة تكنولوجيا المعلومات - هندسة الاعلام، الصيدلة ، تكنولوجيا الادارة، العلوم التطبيقية والفنون، الحقوق والدراسات القانونية، وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول، مصروفات طوال فترة الدراسة (أربعة أو خمسة أعوام أكاديمية بحسب الكلية المختارة) تأمين المعامل، التنقل، "مصروف شهري للأعاشة والسكن" للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة"، شريطة الحفاظ على تحقيق متوسط درجات تراكمي "جيد أو أفضل" من خلال التقييم الأكاديمي السنوي.