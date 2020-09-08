سيدات كفر شكر يستقبلن محافظ القليوبية بالزغاريد

استقبلت عدد من السيدات المتواجدات أمام مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الحرية بمدينة كفر شكر، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالزغاريد أثناء تفقده لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

شملت الجولة لجنة المدرسة الابتدائية الجديدة، ولجنة مدرسة الحرية ولجنة المدرسة الثانوية بأسنيت.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات، داعيا كل أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.

وشهد محيط مقار انتخابات تعزيزات وتواجدا أمنيا مكثفا، لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.

وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.