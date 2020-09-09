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محافظ القليوبية يؤكد انتظام العملية الانتخابية

كتب:

حسن صالح
11:00 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
غرفة عمليات الانتخابات بالقليوبية

غرفة عمليات الانتخابات بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، من غرفة العمليات الرئيسية فعاليات اليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وترأس الهجان غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة، بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة.

ونوه المحافظ إلى أن اللجان الانتخابية بـ532 مقرا انتخابيا، تضم 689 لجنة فرعية على مستوى دائرة محافظة القليوبية فتحت أبوابها في موعدها المحدد.

 

 

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