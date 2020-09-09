مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد تخصص وسائل لنقل الناخبين

خصصت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وسائل مواصلات، اليوم، لنقل العاملين بالمدارس التابعة لها إلي لجانهم الانتخابية، في إطار توجيهات الأنبا تادرس مطران المحافظة لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة.

وكانت لجنة العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد نسقت مع مديرى المدرستين لتنظيم نقل المعلمين للجانهم الانتخابية، وشدد القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والممثل القانوني لمدارس المطرانية على أن المطرانية ومدارسها تقف على مسافة واحدة من المرشحين، وتسعي لتشجيع الجميع للنزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية حتي يؤدي كل مواطن الواجب الوطني الذي يقع على عاتقه.