 الرعاية الصحية: 42 ألف مسح طبي لسيدات بورسعيد منذ بدء التأمين الشامل

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم إجراء أكثر من 42 ألف مسح طبي لسيدات بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تستمر فعالياتها بالمحافظة حاليًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الخدمة الطبية المقدمة للسيدات من عمر 18سنة فأكثر، وهم الفئة المستهدفة من البرنامج الرئاسي لدعم المرأة المصرية ببورسعيد، مستمرة حتي الآن بـ12 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث يتم من خلالها تقديم الخدمة الطبية لسيدات بورسعيد المترددات على هذه المنشآت والتي تشمل الكشف عن الأمراض غيرالسارية، وفحص الثدي للمترددات، وتوعيتهم بالنظام الغذائي الصحي السليم وطرق ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وتابعت الهيئة أن المنشآت الطبية التي تم تخصيصها ضمن المبادرات الرئاسية لدعم المرأة المصرية، موزعة على جميع أحياء المحافظة لتيسيير الكشف الطبي على جميع السيدات بكافة أرجاء المحافظة، وتشمل 11مركز لطب الأسرة وهم "مركز طب أسرة العلاج الطبيعي، مصطفى كامل، الحي الإماراتي، الجوهرة، القابوطي، شرق النوادي، بحر البقر القديمة، العرب، تعاونيات الزهور، حرفيين بورفؤاد، علي بن أبي طالب" ، إضافة إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال.

وكشفت "الهيئة" أنه في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، تم عمل 4200 فحص موجات صوتية ودوبلر للمترددات على المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن إجراء 589 فحص ماموجرام، وتم سحب 48عينة، وتم اكتشاف إصابة 36 حالة منهم، وعليه تم اتخاذ الإجراء الطبي اللازم معهم.

فيما تم تحويل 3893 حالة لمستشفيى السلام بورسعيد بعربة صحة المرأة المصرية ومستشفى التضامن ببورسعيد، وذلك منذ بدء المبادرة في يوليو 2019 وحتى الآن، بينما اقتصر تحويل الحالات على عيادة صحة المرأة المصرية بمستشفى التضامن بورسعيد منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن، وذلك بعد تخصيص المستشفى لتشخيص وعلاج أورام الكبار.

ولفت بيان الهيئة، إلى إجراءات تشخيص الحالات وصولًا إلى مرحلة العلاج داخل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تبدأ بالكشف من خلال اخصائي أو استشاري جراحة الأورام داخل عيادة صحة المرأة المصرية بمستشفى التضامن ببورسعيد، مرورًا بعمل فحوصات الماموجرام وأشعة الموجات فوق الصوتية، والدوبلر الملون، وسحب العينات ثم تحويل العينات إلى معمل الهيستوباثولوجي بمستشفى النصرالتخصصي ببورسعيد، حتي يتم جمع و عرض كافة نتائج فحوصات المترددات على اللجنة الاستشارية من أطباء الأورام بمستشفى التضامن، ومن ثم يتم تحديد بروتوكول العلاج المناسب سواء العلاج الجراحي أو الكيماوي أو الإشعاعي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.