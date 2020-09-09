إصابة المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي بفيروس كورونا
كتب:
الوطن
10:56 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
فايق أوزتراك
أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك أن اختبار فيروس كورونا الخاص به ظهر إيجابيًا.
وجاء تصريح فائق أوزتراك حول وضعه الصحي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: "لقد علمت للتو أن اختبار Covid-19 الذي أجريته كان إيجابيًا.صحتي جيدة الآن. لكني سأعمل من المنزل لبضعة أسابيع. شكرا جزيلا لكل من اتصل وسأل عني. أرجو من الجميع الذين كانوا علي اتصال بي مؤخرا بدون قناع طبي أن يخضعوا للاختبار".