إصابة المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك أن اختبار فيروس كورونا الخاص به ظهر إيجابيًا.

وجاء تصريح فائق أوزتراك حول وضعه الصحي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: "لقد علمت للتو أن اختبار Covid-19 الذي أجريته كان إيجابيًا.صحتي جيدة الآن. لكني سأعمل من المنزل لبضعة أسابيع. شكرا جزيلا لكل من اتصل وسأل عني. أرجو من الجميع الذين كانوا علي اتصال بي مؤخرا بدون قناع طبي أن يخضعوا للاختبار".