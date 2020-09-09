"محلية النواب": رئيس الوزراء استجاب لشكاوى المبالغة في تسعيرة التصالح

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث الدكتور مصطفى رئيس الوزراء اليوم حول التصالح على مخالفات البناء، أكد أنه لا يبحث عن عقوبة تقرر على المواطنين، وإنما عن الانتهاء من البناء المخالف، وتواجد المواطنين داخل المنظومة الآمنة ومظلة القانون.

وأكد "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "dmc"، أن مدبولي استجاب لمنظومة الشكاوى، والتقارير التي تصدر بشكل يومي حول المبالغة في تسعير قيمة التصالح، رغم أنها جاءت من خلال لجان علمية، إلا أنه في الواقع وأثناء الانتهاء من الملف تبين وجود إشكالية حول عدم قدرة بعض المواطنين على دفع قيمة التصالح.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حديثه للمحافظين للنظر في الأسعار مرة أخرى لتخفيض الأسعار لزيادة نسبة الإقبال على التصالح، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الشكاوى تخص المدن الجديدة بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بها.

وذكر أن هناك فوضى في المدن الجديدة، ويجب على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التسهيل على المواطنين.