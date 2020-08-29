"السجيني": تطوير المحمودية حلم من 40 سنة كنت بسمع عنه وأنا صغير

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطوير محور المحمودية حلم تحقق بعد 40 عاما، "كنت بسمع عن المشروع من وأنا في المدرسة"، مؤكدا أن محور المحمودية شريان تنمية موازي للترعة وتطويره ملحمة.

وأضاف "السجيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المحور خليط من المنافع المركبة لأنه مشروع تنموي، حيث إنه محور مروري ومجمع خدمي وسياحي في بعض المناطق، وخلق بحيرات في المنطقة الوسطي، ونسق عمراني وحضاري.

وأوضح أنه يعد موردا كبيرا للدولة في إعادة استخدام الأراضي على جانبيه، وكانت لم تستغل وأصبحت الآن تقدر بالمليارات، ما يعد مشروعا نموذجيا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه عددا من الرسائل اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالعمران، حيث أقر بأن الأجهزة المؤسسة التي تعمل في هذا القطاع غير مؤهلة وتحتاج لتحديث كبير جدا.

وأشار إلى أن على الحكومة خلق مناطق مخططة لطرح بعض من تلك الأراضي لبعض المقاولين والمطورين من اختلاف مستوياتهم.