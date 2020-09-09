محافظ الشرقية يفتتح مدرسة جديدة في "بني شبل" بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة بني شبل الإبتدائية رقم 1 التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، اليوم، والمقامة على مساحة 323 م وتتكون من 5 طوابق وتضم 12 فصلاً دراسياً، بتكلفة 5 ملايين و 600 ألف جنيه، في إطار إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء نير حمدي، وكيل أول الوزارة ونائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، ووجّه إلى الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولًا بأول لضمان استمرارها في تقديم خدماتها التعليمية لأطول فتره ممكنة.

وأوضح المحافظ ، أن المدرسة الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروحًا تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكد من تطبيق كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.